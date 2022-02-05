Власти США намерены частично снять пошлины на импорт стали из Японии, которые были введены в 2018 году. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям его источников, стороны находятся на заключительной стадии согласования этого решения. Тем не менее размеры квоты на беспошлинные поставки пока не определены, и консультации на этот счет продолжаются. Кроме того, представители Японии и США также обсуждают политику в отношении пошлин на алюминий.

В 2018 году занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп подписал распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности - 25% для стали и 10% для алюминия. Это вызвало резкую критику со стороны международного сообщества, включая Японию, с тех пор Токио настоятельно пытается добиться от Вашингтона освобождения от соответствующих пошлин.