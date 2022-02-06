Запуск ракеты компании Astra перенесли на сутки

США 6 февраля 2022 02:16 (UTC+04:00)
Запуск ракеты компании Astra перенесли на сутки

В связи с техническими проблемами на стартовом комплексе запуск легкой американской ракеты-носителя Rocket 3.3 с четырьмя исследовательскими кубосатами, который планировался в субботу, перенесен на сутки, сообщила калифорнийская компания-разработчик Astra Space, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По информации компании перенос вызван отказом оборудования на стартовом комплексе, которое обеспечивает сопровождение запуска.

"Окно для запуска завтра открывается в 10:00 по времени Тихоокеанского побережья США", - говорится в сообщении компании.

Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки SLC-46 на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. В рамках миссии компании ELaNa 41 стоимостью $3,9 млн, которую спонсировало NASA, на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту должны быть выведены четыре спутника, созданные студентами ряда американских университетов, а также американским космическим агентством, - BAMA-1, INCA, QubeSat и R5-S1.

Аппарат BAMA-1 создан Университетом Алабамы. На нем планируется отработать технологию экстренного схода спутника с орбиты. Кубосат INCA разработан госуниверситетом штата Нью-Мексико. Он предназначен для метеоисследований. QubeSat Университета Калифорнии будет испытывать квантовые гироскопы. RS-51 создан в Космическом центре NASA имени Джонсона для испытания перспективных технологий мини-спутников.

Свой первый успешный запуск компания совершила в октябре пошлого года. Тогда ракета-носитель Rocket 3.2 стартовала на орбиту с экспериментальным аппаратом в интересах Космических сил США с Тихоокеанского космического комплекса на острове Кадьяк (штат Аляска). До этого американский космический стартап Astra Space, начавший испытание своих легких носителей в 2018 году, не совершил ни одного полностью успешного запуска. Все они были либо неудачными, либо частично удачными.

Носитель Rocket представляет собой двухступенчатую ракету с пятью двигателями. Он должен выводить на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту до 150 кг полезной нагрузки. Длина ракеты составляет всего 11,6 метров и может транспортироваться в контейнере на любой стартовый комплекс.

По словам генерального директора компании Криса Кемпа, высокая экономичность ракеты может позволить Astra Space занять серьезные конкурентные позиции на рынке космических запусков. По утверждению компании, ее ракета будет самым простым и технологичным носителем в мире. Стоимость одного старта составляет около $2,5 млн. Для сравнения: запуск ракеты тяжелого класса Falcon 9 компании SpaceX оценивается более чем в $60 млн.

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