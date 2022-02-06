Объяснена популярность F-35 в Европе

Популярность американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II в Европе можно объяснить желанием западных стран сотрудничать с США на фоне усиления российской военной активности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Business Insider.

«Крупные закупки высокотехнологичной техники вроде F-35 часто приводят к более тесному сотрудничеству с США, например, через обучение пилотов и техников. Использование одних и тех же систем также улучшает военную совместимость с США», — рассказали в издании.

В публикации говорится, что европейские страны покупают самолет с «прицелом на Россию».