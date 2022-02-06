Целью спецоперации США на севере Сирии был один из главарей ИГ Абдалла Кардаш - СМИ

США 6 февраля 2022 16:08 (UTC+04:00)
Целью спецоперации США на севере Сирии был один из главарей ИГ Абдалла Кардаш - СМИ

Целью операции американских сил специального назначения, проведенной минувшей ночью в провинции Идлиб, был один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абдалла Кардаш. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, среди жертв операции сил США "три женщины, которые, возможно, были женами главаря ИГ Кардаша". Как отмечает Al Hadath, в настоящее время проводится исследование ДНК одного из убитых в результате операции в местечке Атма на предмет совпадения с ДНК Кардаша. Результаты исследования, по данным телеканала, будут известны в течение ближайших нескольких часов.

В среду вечером американский спецназ провел контртеррористическую операцию в сирийской провинции Идлиб. По данным телеканала Sky News Arabia, в результате ударов ВВС и столкновений на местности было убито не менее 13 человек. Десантная спецоперация продолжалась около трех часов, а бой у дома в Атме, который окружили десантники, длился не менее получаса.

Ранее Пентагон сообщил о проведении силами специального назначения операции на северо-западе Сирии. По данным американского военного ведомства, миссия прошла успешно, с американской стороны жертв или пострадавших не зафиксировано.

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