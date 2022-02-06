В США прошли протесты после убийства полицией афроамериканца

По меньшей мере 500 человек вышли на акции протеста на улицы в центре Миннеаполиса 5 февраля, требуя справедливости в связи с убийством полицией молодого афроамериканца Амира Локка, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Мирная толпа скандировала имя Локка и лозунг "Нет справедливости, нет мира". Она собралась на Правительственной площади в Миннеаполисе. Протестующие требовали увольнения и ареста виновных в смерти Амира Локка офицеров, а также отставки мэра и начальника полиции.

Также митингующие требовали расовой справедливости и осуждали насилие со стороны полиции в отношении афроамериканцев.

Ранее сообщалось, что полицейский в США расстрелял афроамериканца Амира Локка, который лежал на диване у себя дома. Мужчину приняли за убийцу по ошибке.