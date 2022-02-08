Стрельба произошла в магазине в США

По меньшей мере один человек погиб, один пострадал в результате стрельбы в одном из супермаркетов в городе Ричленд (штат Вашингтон). Об этом сообщило местное отделение полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один человек погиб, еще один находится с травмами в больнице, - говорится в сообщении, опубликованном в "Фейсбуке". - Полицейское управление Ричленда активно разыскивает подозреваемого".

Как полагают представители правоохранительных органов, стрелок вооружен и опасен, гражданам рекомендовано избегать этого района.