Белый дом считает, что КНР не выполняла свои обязательства в рамках торговой сделки с США

Белый дом считает, что Китай не выполнял в 2020 и 2021 годах взятые на себя обязательства в рамках первой фазы торговой сделки с США. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь американского президента Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Аппарат представителя США на торговых переговорах (структура в администрации США, занимающаяся торговыми вопросами с другими странами) проводит обсуждения с Китаем относительно их (китайских властей) действий, касающихся выполнения обязательств по закупке [продукции США] в рамках первой фазы, которые они не выполнили в 2020 году и не выполнили в 2021 году", - сказала она. "Китай должен продемонстрировать, что он может выполнять свои обязательства", - добавила Псаки.

По ее словам, президент США Джо Байден в связи с этим будет обсуждать дальнейшие шаги Вашингтона в этой сфере с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай. Она при этом не стала уточнять, на какие именно шаги Байден готов пойти.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа фактически развязала торговую войну, введя пошлины на китайские товары стоимостью 370 млрд долларов. 15 января 2020 года стороны договорились в Вашингтоне о первой фазе торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки продукции США на 76,7 млрд долларов и 123,3 млрд долларов соответственно в течение первого и второго года действия соглашения. После победы на президентских выборах Байден объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения изменений в это соглашение, хотя прежде утверждал, что договоренности с Пекином "провалились".

Согласно официальным данным, товарооборот КНР и Соединенных Штатов в 2021 году вырос на 28,7% и составил 755,64 млрд долларов. Китайский экспорт в США увеличился на 27,5%, до 576,11 млрд долларов. Импорт американской продукции увеличился на 32,7%, до 179,53 млрд долларов. Профицит торгового баланса Китая за 12 месяцев достиг 396,58 млрд долларов - это на 25,14% больше, чем в 2020 году.