Годовая инфляция в США в январе ускорилась до 7,5%

Годовая инфляция в США в январе этого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,6%, следует из опубликованных в четверг данных Министерства труда США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эксперты, опрошенные журналистами агентства Bloomberg, ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,3%. В декабре прошлого года рост составил 7%.

Президент США Джо Байден в заявлении, распространенном в связи с публикацией указанных данных, отметил, что для него приоритетами в сфере экономики является создание рабочих мест и снижение цен. Американский лидер подчеркнул, что его администрации удалось добиться "успеха исторического масштаба по первому приоритету". Байден заверил, что власти США "используют все имеющиеся инструменты" в свете роста цен.

"Хотя сегодняшний отчет свидетельствует о росте показателя, прогнозы по-прежнему говорят в пользу того, что инфляция значительно снизится к концу 2022 года", - полагает Байден. Он обещал, что его администрация приложит к этому все усилия. "Мы продолжим восстанавливать нашу инфраструктуру и производство, чтобы мы могли выпускать больше внутри страны и укрепить цепочки поставок", - пояснил президент США. Он отметил, что власти США также намерены содействовать повышению конкуренции на американском рынке.

В США восьмой месяц подряд инфляция превышает отметку 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока.