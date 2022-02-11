Ракета компании Astra не смогла вывести спутники на орбиту (Обновлено)

Запущенная в четверг ракета-носитель американской компании Astra не смогла вывести спутники на орбиту из-за технических неполадок. Об этом сообщается на странице компании в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Судя по кадрам трансляции, примерно через три с половиной минуты после запуска в автоматическом режиме отделилась первая ступень ракеты-носителя. Несмотря на включение двигателя второй ступени, она начала неконтролируемое вращение, через несколько секунд связь со ступенью была утеряна.

"Мы столкнулись с неполадками во время сегодняшнего запуска, в результате чего полезная нагрузка не была выведена на орбиту", - отмечается в сообщении. Как отмечают ее специалисты, дополнительная информация о причинах неудачи будет опубликована по результатам анализа данных.

Ракета-носитель Rocket 3.3 стартовала в 15:00 по времени Восточного побережья США с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Она должна была вывести на низкую околоземную орбиту три микроспутника, разработанных специалистами американских университетов в штатах Алабама, Нью-Мексико и Калифорния, а также один аппарат, созданный экспертами в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Ранее компания четырежды предпринимала попытки запуска своей ракеты-носителя со стартовой площадки на острове Кадьяк (штат Аляска). Из них лишь две завершились успехом.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

00:45 (GMT+4) Американская компания Astra осуществила в четверг запуск ракеты-носителя с четырьмя исследовательскими микроспутниками. Трансляция ведется на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ракета-носитель Rocket 3.3 стартовала в 15:00 по времени Восточного побережья США. Ожидается, что она выведет на орбиту три микроспутника, разработанных специалистами трех американских университетов в штатах Алабама, Нью-Мексико и Калифорния. Еще один аппарат был разработан экспертами в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Astra впервые осуществила запуск со стартовой площадки космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ранее компания четырежды предпринимала попытки запуска своей ракеты-носителя со стартовой площадки на острове Кадьяк (штат Аляска). Из них лишь две завершились успехом.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять носитель к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.