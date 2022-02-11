Байден призвал граждан США немедленно покинуть Украину

Военные США ни при каком сценарии развития событий в Украине не будут отправлены туда. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью, фрагмент которого был опубликован в четверг телеканалом NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На вопрос ведущего, какой сценарий может побудить главу Белого дома к тому, чтобы направить американские войска для эвакуации граждан США из Украины, Байден ответил, что "такового [сценария] нет", и добавил, что, "если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга, это означает мировую войну".

Байден призвал американцев, находящихся в Украине, немедленно покинуть эту страну.

"Американские граждане должны уехать сейчас же", - сказал он.

Ранее в четверг Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Украину.