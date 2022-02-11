Байден намерен направить на гуманитарные цели $7 млрд афганских средств

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время санкционировать подготовку юридического обоснования для расходования на гуманитарные цели и выплаты компенсаций семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года $7 млрд афганского центробанка, замороженных в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке после прихода к власти к Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом со ссылкой на заявления осведомленных о наличии таких планах госчиновников сообщила в пятницу газета The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, указанную сумму предполагается поделить поровну - $3,5 млрд будут направлены пострадавшим от терактов семьям, а остальные средства поступят в доверительный фонд, из которого будут финансироваться мероприятия по оказанию гуманитарной помощи жителям Афганистана. План и его детали будут, как ожидается, обнародованы в пятницу.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

После прихода к власти талибов, как следует из публикации, в Вашингтоне сочли, что афганские средства, переправленные в США правительством Гани, теперь являются бесхозными, а потому и доступными для их расходования по усмотрению американских властей.