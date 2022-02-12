Пентагон заявил, что США приняли решение об отправке еще 3 тыс. военных в Польшу

Дополнительные 3 тыс. американских военных, как ожидается, прибудут в Польшу к началу следующей недели. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель Пентагона высокого ранга, передает Trend.

По его словам, в соответствии с указанием президента США Джо Байдена, министр обороны Ллойд Остин сегодня распорядился отправить в Польшу оставшиеся 3 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии ВС США.

"Эти войска покинут базу Форт-Брэгг в штате Северная Каролина в течение нескольких следующих дней. Как ожидается, они будут на месте к началу следующей недели", - сказал он.

Источник подчеркнул, что дополнительные силы США направляются в Польшу на временной основе.