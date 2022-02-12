В США отложили применение детской вакцины против COVID-19 из-за дефицита данных

Решение США о вакцине Pfizer и BioNTech против COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет было отложено как минимум на два месяца после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что нужны дополнительные данные и исследования, передает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Это даст агентству время для рассмотрения дополнительных данных, что позволит провести прозрачное общественное обсуждение в рамках наших обычных научных и нормативных процессов по прививке», — сообщили в ведомстве.

Управление планировало принять решение о вакцине уже на следующей неделе, а правительство планировало приступить к применению ее 21 февраля.

Специалисты FDA заявили, что родители, ожидающие вакцины для примерно 18 млн детей в этой возрастной группе, должны быть уверены, — агентство не торопится, чтобы убедиться, что вакцина соответствует «необходимому стандарту».

Производители вакцины в свою очередь ожидают получить необходимые сведения в начале апреля.