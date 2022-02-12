Блинкен планирует провести телефонный разговор с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что планирует провести в субботу телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Планирую] подчеркнуть единство и решение [союзников], когда я поговорю с господином Лавровым чуть позже этим вечером", - сказал Блинкен по итогам онлайн-конференции с участием госсекретаря и лидеров тихоокеанских островных государств. Он также сообщил, что в этот же день планирует провести телефонный разговор с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс.

В российском внешнеполитическом ведомстве ТАСС подтвердили, что Блинкен запросил провести в субботу телефонный разговор с Лавровым.

Госсекретарь США находится в Республике Фиджи с первым за 37 лет визитом. Основными пунктами в повестке были последствия глобального потепления и борьба с климатическим кризисом, поддержка и укрепление экономики региона на пути восстановления после пандемии и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий.