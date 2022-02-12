Байден и Путин начали телефонную беседу

Президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин в субботу начали телефонный разговор, передает Белый дом, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Телефонный разговор президента Байдена с российским президентом Путиным начался в 11:04 по восточному времени", - говорится в сообщении Белого дома, переданном американским СМИ.

Как сообщил накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, звонок проходит по запросу американской стороны.