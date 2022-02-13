В США назвали профессиональной и содержательной беседу Путина и Байдена

Власти Соединенных Штатов считают, что состоявшийся в субботу разговор американского президента Джо Байдена и главы российского государства Владимира Путина был профессиональным и содержательным. Об этом заявил сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа", - сказал чиновник. "Не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель. Но мы считаем, что представили идеи, реализация которых отвечала бы нашим интересам и интересам наших союзников, укрепила бы европейскую безопасность, а также сняла бы ряд озабоченностей, о которых заявляла Россия", - добавил он. Представитель администрации отметил, что США "ясно дают понять о своей приверженности защите суверенитета Украины, ее территориальной целостности и права стран на самостоятельный выбор механизмов безопасности".

На вопрос о том, какие конкретно предложения Байден назвал Путину на переговорах, чиновник ответил, что Вашингтон предпочитает публично не раскрывать содержание таких бесед.