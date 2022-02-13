Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден провел в воскресенье телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, беседа продолжалась около 50 минут. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Телефонный разговор Байдена с президентом Зеленским завершился. Они беседовали с 11:06 до 11:57 по времени Восточного побережья США", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что переговоры Байдена и Зеленского состоятся в ближайшие часы. По его словам, лидеры двух стран в разговоре были намерены обсудить "ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации".

Это третий разговор Зеленского и Байдена с начала года - президенты проводили телефонные беседы в начале и в конце января.