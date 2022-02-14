Вооруженный человек напал на прохожих в США, пострадало больше десятка лиц

Вооруженный ножом мужчина порезал 11 человек в американском Альбукерке, штат Нью-Мексико, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Служащие полиции расследуют семь возможных мест преступления ... на фоне сообщений об 11 пострадавших в результате атаки с применением ножа. Все потерпевшие находятся в стабильном состоянии. Подозреваемый, действовавший в одиночку, находится под стражей", — говорится в Twitter местной полиции.

По информации телеканала KRQE News 13, злоумышленник нападал на людей в разных районах города в воскресенье. Сообщается, что он передвигался на велосипеде BMX с большим ножом в руках.