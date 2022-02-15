США переводят на время свое посольство на Украине во Львов
Соединенные Штаты приняли решение временно перевести свое посольство на Украине из Киева во Львов. Об этом говорится в обнародованном в понедельник письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"<...> Мы находимся в процессе временного перемещения операций посольства на Украине <...> во Львов <...>", - отмечается в документе. При этом глава внешнеполитического ведомства США заявляет, что причиной послужило "драматическое ускорение наращивания российских сил" на границе с Украиной.
Кроме того, госсекретарь заверяет, что США продолжают предпринимать "искренние усилия с целью достижения дипломатического решения" ситуации вокруг Украины.
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