Байден и Джонсон обсудили контакты с Россией и Украиной

США 15 февраля 2022 02:25 (UTC+04:00)
Байден и Джонсон обсудили контакты с Россией и Украиной

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в понедельник в телефонном разговоре ход контактов с руководством России и Украины, а также укрепление восточного фланга НАТО и выработку возможных новых санкций в отношении Москвы. Об этом сообщила по итогам беседы двух лидеров пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, Байден и Джонсон обменялись мнениями о "недавнем дипломатическом взаимодействии с Украиной и Россией". "Они также рассмотрели продолжающиеся усилия в сфере дипломатии и сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных [сил] на границе с Украиной и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивает Белый дом.

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