Байден выступит с речью по ситуации вокруг Украины

Президент США Джо Байден позднее в среду выступит с речью, посвященной ситуации вокруг Украины, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент выступит с краткими комментариями, в которых представит актуальную информацию по России и Украине. Он подтвердит, что США по-прежнему открыты для дипломатии на высоком уровне и в тесной координации с нашими союзниками", - говорится в обновленном графике Белого дома. Выступление запланировано на 15:30 по времени восточного побережья США (00:30 среды GMT+4).

"США продолжают считать, что дипломатия и деэскалация - это лучший путь вперед, но готовы к любому сценарию", - добавили в Белом доме.