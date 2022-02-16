Уровень моря на побережье США может повыситься на 25-30 см к 2050 году

США 16 февраля 2022 08:54 (UTC+04:00)
Уровень моря на побережье США может повыситься на 25-30 см к 2050 году

Американские ученые прогнозируют повышение уровня моря вокруг США на 25-30 см к 2050 году даже в случае уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration) США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, за ближайшие 30 лет уровень моря вокруг континентальной территории США может вырасти настолько же сильно, как и за последние 100 лет.

Ученые также заявляют, что за повышением уровня моря последует учащение наводнений. Таким образом, частота крупных наводнений может вырасти пятикратно, а умеренных - более чем десятикратно.

Специалисты подчеркивают, что эти прогнозы предполагают принятие мер по уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу. Если меры не будут приняты, уровень моря может вырасти более чем на 2 м к концу XXI века.

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