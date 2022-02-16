Розничные продажи в США в январе выросли лучше прогноза

Объем розничных продаж в США в январе вырос на 3,8% по сравнению с декабрем. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя на 2%.

Динамика декабря при этом была пересмотрена — по новой оценке министерства, розничные продажи тогда упали на 2,5%, а не на 1,9%, как сообщалось ранее.