Чистая прибыль Kraft Heinz выросла почти втрое за 2021 год

Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz по итогам прошлого года составила 1,012 миллиарда долларов, что почти втрое превышает показатель 2020 года (356 миллионов долларов). Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,82 доллара против 0,29 доллара годом ранее. Выручка при этом сократилась на 0,5% в годовом выражении — до 26,042 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Kraft Heinz получила чистый убыток в 257 миллионов долларов против прошлогодней прибыли в 1,032 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,21 доллара после прибыли в 0,84 доллара годом ранее. Компания объясняет это убытками от обесценения в 1,3 миллиарда долларов, в том числе в связи с продажей сыроваренного бизнеса американскому филиалу французской Groupe Lactalis SA. Скорректированная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,79 доллара, аналитики ожидали 0,63 доллара.

Выручка компании с октября по декабрь сократилась на 3,3% — до 6,709 миллиарда долларов при прогнозе в 6,6 миллиарда. На США в четвертом квартале пришлось почти 70% продаж компании — 4,737 миллиарда долларов, что на 6,8% меньше аналогичного показателя 2020 года. Международные продажи выросли на 6,5%, до 1,501 миллиарда долларов, продажи в Канаде — поднялись на 5,2%, до 471 миллиона долларов.

На предварительных торгах акции компании дорожают на 1,61%.

Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. В портфель компании входят такие бренды как Kraft, Heinz, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Plasmon, Quero, Velveeta и другие. Штат Kraft Heinz составляет около 38 тысяч человек.