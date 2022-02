Билл Гейтс считает, что "омикрон" станет последней острой фазой пандемии

Основатель корпорации Microsoft ("Майкрософт") Билл Гейтс считает, что омикрон-штамм коронавируса станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию. Такое мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью немецкой газете "Зюддойче цайтунг", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я надеюсь, что волна [заболеваемости], вызванная омикрон-штаммом коронавируса, будет последней острой фазой [пандемии]", - отметил Гейтс. При этом он выразил опасения, что вскоре все забудут об этой пандемии и переключатся на другие кризисы. "Вот почему посыл сейчас должен звучать следующим образом: нам всем следует разумно подготовиться [к другим пандемиям]", - подчеркнул американский бизнесмен, заметив, что инвестиции в обеспечение готовности к пандемии невелики по сравнению с ущербом от нее.

Гейтс полагает, что необходимо вкладывать денежные средства по трем основным направлениям: мониторинг возможных вспышек инфекций, международные исследования, касающиеся диагностики и лечения пациентов, а также развитие систем здравоохранения. "Эта пандемия стала трагедией для всех. Нам повезло, она могла быть в десять раз опаснее", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что основатель корпорации Microsoft написал книгу под названием "Как предотвратить следующую пандемию" (How to Prevent the Next Pandemic). В ней предприниматель описал шаги, при помощи которых можно избежать пандемий в будущем, а также обеспечить более качественное медицинское обслуживание для всех людей на планете. Ожидается, что книга будет опубликована 3 мая.

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", начал распространяться по территории ЮАР и семи других стран Африки в конце осени 2021 года. К настоящему времени он выявлен в большинстве государств мира. По предположениям ученых, "омикрон" значительно более заразен, чем дельта-штамм, однако при этом COVID-19 протекает у его носителей в более легкой форме.