Блинкен предложил Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что направил в четверг письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с предложением провести на следующей неделе очную встречу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я направил сегодня Лаврову письмо с предложением встретиться на следующей неделе в Европе для обсуждения шагов, которые мы можем принять, чтобы урегулировать кризис без конфликта", - заявил Блинкен на заседании СБ ООН.

Он уточнил, что предложил провести встречи в рамках Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ.

"Это может положить начало саммиту ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимного понимания", - подчеркнул он.