Главный санитарный врач США заразился коронавирусом
Главный санитарный врач США Вивек Мурти и его семья инфицированы коронавирусом. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я, мой пятилетний сын и моя жена Элис сдали тест на коронавирус и получили положительный результат <...> У меня и Элис легкие симптомы", - заявил Мурти.
Он рассказал, что понимает чувства людей, заразившихся, несмотря на вакцину. "Когда вы максимально себя обезопасили, заражение коронавирусом может раздражать и расстраивать", - констатировал Мурти.
Врач также подчеркнул важность вакцинации. "Вакцины очень эффективны в спасении наших жизней и предотвращении попадания в больницу", - отметил он.
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