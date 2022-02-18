Главный санитарный врач США заразился коронавирусом

Главный санитарный врач США Вивек Мурти и его семья инфицированы коронавирусом. Об этом он сообщил в пятницу в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я, мой пятилетний сын и моя жена Элис сдали тест на коронавирус и получили положительный результат <...> У меня и Элис легкие симптомы", - заявил Мурти.

Он рассказал, что понимает чувства людей, заразившихся, несмотря на вакцину. "Когда вы максимально себя обезопасили, заражение коронавирусом может раздражать и расстраивать", - констатировал Мурти.

Врач также подчеркнул важность вакцинации. "Вакцины очень эффективны в спасении наших жизней и предотвращении попадания в больницу", - отметил он.