Байден проведет онлайн-встречу с главами стран G7 по Украине
Президент США Джо Байден 24 февраля проведет встречу в онлайн-формате с главами государств Группы семи, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В четверг президент проведет виртуальную встречу с лидерами стран Группы семи, чтобы обсудить текущую ситуацию, касающуюся России и Украины, и приоритеты председательства Германии в Группе семи в этом году", - сказал она.
Представитель Белого дома также сообщил в пятницу, что Байден в 23:45 (GMT+4) начал телефонный разговор с "трансатлантическими лидерами".
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Известные путешественники провели пресс-конференцию по итогам поездки в Карабах и Восточный Зангезур (ФОТО)
Помощник Президента Азербайджана встретился с зарубежными путешественниками, посетившими освобожденные территории страны (ФОТО)
Открытие Зангезурского коридора поможет наладить прямую связь между Азербайджаном и Европой - основатель туркомпании
Магнетизм и сакральное исполнение объединили музыкантов из Азербайджана, Германии и России (ФОТО/ВИДЕО)
Конфедерация предпринимателей Азербайджана обеспечивает активное взаимодействие местного бизнеса с иностранным (ВИДЕО)
Депутат Севиль Микаилова примет участие в мероприятиях в Израиле, посвященных Ходжалинскому геноциду
В Азербайджане сведения о банковских счетах налогоплательщиков будут представляться в налоговый орган
Представитель Азербайджана на "Евровидении 2022" Надир Рустамли: Я не могу ответить лично каждому (ФОТО)
Турция продолжает поддерживать правое дело своих друзей и братьев, таких как Азербайджан - Хулуси Акар