График Байдена изменился дважды за один день

График президента США Джо Байдена был пересмотрен дважды за один день. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В частности, предполагалось, что в День президентов, который отмечается в третий понедельник февраля, американский лидер будет находится в Белом доме. Затем появилась информация, что вечером 20 февраля Байден собирается посетить свой дом в Уилмингтоне, штат Делавэр, из-за обстоятельств, касающихся его семьи. О каких именно событиях шла речь, не уточнялось.

Однако позже глава Белого дома отменил поездку и принял решение остаться в своей резиденции в Вашингтоне.