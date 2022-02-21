График Байдена изменился дважды за один день
График президента США Джо Байдена был пересмотрен дважды за один день. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
В частности, предполагалось, что в День президентов, который отмечается в третий понедельник февраля, американский лидер будет находится в Белом доме. Затем появилась информация, что вечером 20 февраля Байден собирается посетить свой дом в Уилмингтоне, штат Делавэр, из-за обстоятельств, касающихся его семьи. О каких именно событиях шла речь, не уточнялось.
Однако позже глава Белого дома отменил поездку и принял решение остаться в своей резиденции в Вашингтоне.
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