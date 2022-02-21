Байден обсудил ситуацию в Украине с членами Совета национальной безопасности

Президент США Джо Байден обсудил в воскресенье ситуацию в Украине с членами Совета национальной безопасности Белого дома. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в документе, Байден "созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить последнее развитие событий относительно наращивания Россией сил на границе Украины".

О планах проведения заседания сообщила в субботу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она уточнила тогда, что "Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией в Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий".