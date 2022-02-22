CNN: Блинкен пока не отменял встречу с Лавровым

США 22 февраля 2022 08:27 (UTC+04:00)
CNN: Блинкен пока не отменял встречу с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен пока не отменял встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, хотя вероятность такого решения обсуждается. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник вечером телекомпания CNN.

По информации CNN из источника в Госдепартаменте, высокопоставленные представители американского внешнеполитического ведомства обсуждали в понедельник возможность отмены переговоров Блинкена с Лавровым.

Как подчеркивают источники телекомпании, по состоянию на вечер понедельника госсекретарь США не отменил запланированную на 24 февраля очную встречу с главой МИД РФ.

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