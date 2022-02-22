Дипломаты США начали возвращаться из Польши во Львов
Вывезенные ранее в Польшу из соображений безопасности американские дипломаты начали возвращаться во Львов. Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
CNN не уточняет, планируется ли возвращение всех вывезенных в Польшу дипломатов, а также как долго они останутся во Львове. Ранее сообщалось, что сотрудники посольства могут днем работать на территории Украины, а на ночь уезжать в Польшу.
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