Байден заявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против России

США 23 февраля 2022 00:55 (UTC+04:00)
Байден заявил о решении ввести первый пакет жестких санкций против России

Президент США Джо Байден объявил о решении ввести первый пакет санкций против России за признание так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые будут гораздо жестче тех, которые США ввели в 2014 году, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я собираюсь начать с введения санкций в ответ (на действия России), которые будут гораздо значительнее шагов, которые мы и наши партнеры предприняли в 2014", - заявил Байден во время выступления во вторник.

В частности, блокирующие санкции (то есть включение в SDN-List) затронут ВЭБ, сказал Байден. Также он назвал "military bank", имея в виду Промсвязьбанк, опорный банк российского ОПК.

Байден также пообещал, что со среды США начнут вводить санкции и против российских элит и их родственников.

Санкции коснутся и доступа России к внешним рынкам заимствований.

"Мы отрежем российское правительство от доступа к западному финансированию", - сказал Байден, добавив, что РФ больше не сможет занимать как на американском, так и на европейском рынке (в словах президента упоминался только первичный рынок суверенного долга, текст же санкционного указа пока не опубликован).

При этом он отметил, что планирует сделать все возможное, чтобы от санкций пострадала только Россия, а не США и их союзники.

Президент заявил, что власти США внимательно следят за поставками энергии на американскую территорию, чтобы избежать каких-либо перебоев, а администрация делает все возможное, чтобы защитить бизнес и потребителей от повышения цен.

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