Блинкен отказался от встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказывается от очной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, планировавшейся в Европе на 24 февраля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"<...> В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились [с этим]. И сегодня [22 февраля] я направил письмо министру иностранных дел [России] Сергею Лаврову, информируя его об этом", - заявил Блинкен во вторник на совместной с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты и я лично сохраняем приверженность дипломатии, если Россия готова сделать видимые шаги, чтобы предоставить мировому сообществу какую-то степень уверенности относительно того, что она серьезно настроена на деэскалацию и выработку дипломатического решения [в ситуации вокруг Украины]", - утверждал руководитель внешнеполитического ведомства США.