Минфин США объявил о санкциях в отношении компании - оператора "Северного потока - 2"
Министерство финансов США объявило в среду о введении санкций против компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В распространенном заявлении говорится, что данные рестрикции вводятся на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" от 2019 года. Минфин также распространил генеральную лицензию, которая обязывает инвесторов завершить сделки с Nord Stream 2 AG и контролируемыми ею компаниями до 12:01 по времени восточного побережья США (08:01 GMT+4) 2 марта 2022 года.
Минфин США установил срок завершения всех сделок с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.
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