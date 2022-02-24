Минфин США объявил о санкциях в отношении компании - оператора "Северного потока - 2"

Министерство финансов США объявило в среду о введении санкций против компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В распространенном заявлении говорится, что данные рестрикции вводятся на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы" от 2019 года. Минфин также распространил генеральную лицензию, которая обязывает инвесторов завершить сделки с Nord Stream 2 AG и контролируемыми ею компаниями до 12:01 по времени восточного побережья США (08:01 GMT+4) 2 марта 2022 года.

Минфин США установил срок завершения всех сделок с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.