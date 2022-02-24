Байден обратится к народу США по ситуации вокруг Украины, будет следить за происходящим

Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям, предает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом на действия России - Байден.

Байден заявил, что в четверг обратится к американцам с речью о дальнейших мерах, которые США примут в отношении РФ.

Байден заявил, что ночью будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжает регулярно получать сведения о происходящем.