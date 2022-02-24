Лидеры G7 договорились о дополнительных санкциях против России - Байден

БАКУ /Trend/ - Лидеры стран "Большой семерки" договорились на виртуальной встрече в четверг о продвижении "разрушительных" экономических санкций против России за действия на Украине, заявил президент США Джо Байден, сообщает Trend.

"Этим утром я встретился с коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента (России Владимира) Путина на Украину, и мы договорились продвинуться вперед с пакетами разрушительных санкций и других экономических мер для привлечения России к ответу. Мы поддерживаем храбрый народ Украины", - написал Байден в Twitter.