Байден объявил о новом пакете санкций США, ЕС и G7 против РФ

Президент США Джо Байден объявил о новых жестких санкциях и ограничениях для России, сообщает Trend со ссылкой на УНИАН.

Байден уверяет, что новые санкции серьезно повлияют на российскую экономику - как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Мы целенаправленно разработали эти санкции, чтобы максимизировать долгосрочное воздействие на Россию и свести к минимуму воздействие на Соединенные Штаты и наших союзников", — сказал он.

Он добавил, что к санкциям присоединятся 27 членов ЕС и члены G7.

Речь идет о таких мерах, как ограничение возможности России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и ​​иенах. Следовательно - быть частью мировой экономики.

Также США вводят санкции против российских банков, которые в совокупности владеют активами на сумму около 1 триллиона долларов.

"Мы также блокируем еще четыре крупных банка. Это означает, что все их активы в Америке будут заморожены", - добавил он без уточнений.

Речь идет, в частности, о ВТБ, у которого 250 млрд долларов активов.

Также Байден объявил о намерении лишить возможности России финансировать и развивать российскую армию, снизить их способность конкурировать в высокотехнологичной экономике 21 века.

Санкции, в том числе, ограничивают экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Это касается и космической отрасли.

По словам Байдена, введенные санкции "могут иметь больший эффект, чем отключение SWIFT".