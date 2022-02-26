США введут санкции против президента и главы МИД РФ

Администрация США собирается ввести санкции против президента РФ Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В координации с нашими европейскими союзниками, мы присоединимся к ним и введем санкции против президента Путина, главы МИД Лаврова, членов Совбеза", - сказала она на брифинге.