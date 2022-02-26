США ввели санкции против Путина, Лаврова, Шойгу и Герасимова

США ввели санкции против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, сообщает американский Минфин, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Также меры вводятся в отношении министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

"Мы выступили одним фронтом с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что Россия заплатит серьезную экономическую и дипломатическую цену за дальнейшее вторжение в Украину", - говорится в заявлении главы Минфина Джаннет Йеллен.

В нем отмечается, что США и их партнеры "будут продолжать вводить ограничительные меры против "российских элит".