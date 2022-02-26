Белый дом запросил у Конгресса $6,4 млрд для Украины

В пятницу Белый дом сообщил Конгрессу, что ему потребуется примерно $6,4 миллиарда, чтобы помочь Украине, другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона.

Из этой суммы $2,9 млрд пойдут на нужды Украины, стран Балтии, Польши и других соседей Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя администрации Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на "НВ".

По его словам, деньги будут использованы для гуманитарной, продовольственной помощи, помощи беженцам, а также для энергетической и экономической стабилизации.

Администрация Байдена хочет, чтобы Конгресс выделил $3,5 млрд для Министерства обороны США, чтобы увеличить его возможности реагировать на войну в Украине.