Bloomberg: США рассматривают санкции против ЦБ России

Соединенные Штаты рассматривают введение санкций против Банка России. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседников агентства, этот шаг направлен против резервов в размере $643 млрд, которые якобы были накоплены Москвой перед началом специальной военной операции в Украине. По их словам, консультации по этому вопросу проводились в США с января нынешнего года. Однако, как отмечают источники Блумберга, окончательное решение о введении ограничительных мер против финансового регулятора еще не принято.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома отказался комментировать агентству информацию о возможном введении мер против ЦБР.