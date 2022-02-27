США запросили созыв 27 февраля заседания СБ ООН по Украине
Соединенные Штаты запросили на 27 февраля проведение очередного заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Украине. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в одной из делегаций, передает Trend.
"Запрос направлен [на воскресенье, 27 февраля]", - сказал собеседник агентства. Согласно процедуре, после получения запроса председатель СБ ООН назначает заседание.
Другой источник ТАСС пояснил, что заседание созывается "для процедурного голосования" по организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Для принятия решения при процедурном голосовании необходимо 9 голосов членов Совбеза из 15, вето в этом случае не действует.
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