США приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала готовность Украины к переговорам с Россией, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Они (украинцы - ИФ) также сохраняют мужество, которое требуется, чтобы сесть и поговорить. Мы приветствуем их продолжающуюся готовность принять участие в мирных переговорах", - заявила Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН.
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