США приветствовали готовность Украины к переговорам с Россией

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд приветствовала готовность Украины к переговорам с Россией, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Они (украинцы - ИФ) также сохраняют мужество, которое требуется, чтобы сесть и поговорить. Мы приветствуем их продолжающуюся готовность принять участие в мирных переговорах", - заявила Томас-Гринфилд на заседании СБ ООН.