Байден 28 февраля проведет разговор с союзниками, посвященный ситуации вокруг Украины
Президент США Джо Байден в понедельник обсудит с союзниками и партнерами ситуацию вокруг Украины и меры в отношении РФ. Это следует из распространенного Белым домом в воскресенье вечером графика американского лидера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент по защищенной линии связи поговорит с союзниками и партнерами, чтобы обсудить последние события, связанные с нападением РФ на Украину, а также скоординировать наш единый ответ", - говорится в документе. Белый дом не приводит список участников беседы.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Юбилей Маэстро! В гостях у Эльдара Мансурова – разговор по душам, коллекции, откровения…(ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)
За последние двое суток из Украины в Молдову переправились около 500, в Польшу 190 азербайджанских граждан – МИД
SOCAR Energy Ukraine окажет поддержку бесплатным топливом каретам скорой помощи и автомобилям пожарной службы в Украине
Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган предложили организовать переговоры между Украиной и РФ - Зеленский