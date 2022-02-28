Госдеп США объявил о приостановке работы посольства в Минске (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Государственный департамент США закрыл посольство страны в Беларуси, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на заявление Госсекретаря Энтони Блинкена.

Кроме того, неосновному персоналу посольства США в России разрешается покинуть страну.

«Мы предприняли эти шаги из-за проблем безопасности. Государственный департамент постоянно корректирует свою позицию в посольствах и консульствах по всему миру в соответствии со своей миссией, местной обстановкой безопасности и ситуацией в области здравоохранения. В конечном счете у нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США, в том числе работающих по всему миру наших государственных служащих и лиц, находящихся на их иждивении», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)