США запретили своим гражданам проводить операции с Центробанком России

БАКУ /Trend/ - Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) запретило гражданам США проводить операции с Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации и министерством финансов Российской Федерации, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Белого Дома.

«Это действие обездвиживает любые активы Центрального банка Российской Федерации, находящиеся в Соединенных Штатах или у лиц США, где бы они ни находились», - говорится в сообщении Белого Дома.

(Автор: Ляман Зейналова)