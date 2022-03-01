Блинкен анонсировал больше санкций против России - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил его в непоколебимой поддержке Украины со стороны США и анонсировал больше санкций против России и оружия - для Украины.
Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на УНИАН.
"Во время нашего разговора госсекретарь Энтони Блинкен заверил в нерушимой поддержке Украины со стороны США", -написал он. Я подчеркнул: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, необходимо больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", - сообщил министр.
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