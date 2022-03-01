Блинкен анонсировал больше санкций против России - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заверил его в непоколебимой поддержке Украины со стороны США и анонсировал больше санкций против России и оружия - для Украины.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Во время нашего разговора госсекретарь Энтони Блинкен заверил в нерушимой поддержке Украины со стороны США", -написал он. Я подчеркнул: Украина стремится к миру, но пока мы под нападением РФ, необходимо больше санкций и оружия. Госсекретарь подтвердил: будет больше и первого, и второго. Мы согласовали дальнейшие шаги", - сообщил министр.