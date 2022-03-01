В Калифорнии в результате стрельбы в церкви погибли пять человек
По меньшей мере пять человек погибли в результате стрельбы в церкви неподалеку от города Сакраменто (штат Калифорния), полиция прибыла на место происшествия. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает телеканал BNO News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, на месте происшествия работают полицейские округа Сакраменто, также присутствует отряд спецназа. Телеканал написал на своей странице в Twitter, что стражи порядка подтвердили информацию о пяти погибших.
Личность стрелявшего и его мотивы неизвестны. По предварительным данным, среди жертв есть дети.
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