SpaceX получила три дополнительные миссии по доставке экипажа на МКС

США 1 марта 2022 08:50 (UTC+04:00)
SpaceX получила три дополнительные миссии по доставке экипажа на МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) договорилось с частной аэрокосмической компанией SpaceX о добавлении трёх дополнительных миссий по транспортировке экипажей к Международной космической станции (МКС) на кораблях Crew Dragon, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"НАСА добавило три дополнительные миссии корпорации космических исследовательских технологий (SpaceX), расположенной в Хавторне, штат Калифорния, на осуществление транспортировки экипажей к Международной космической станции в рамках контракта Commercial Crew Transportation Capability (CCtCap)", - говорится в сообщении на сайте управления.

По данным НАСА, общая сумма выплат по контракту выросла до суммы около 3,5 млрд долларов, сам контракт будет действовать до 31 марта 2028 года, в то же время НАСА не теряет права добавить дополнительные миссии к МКС, если потребуется.

На данный момент НАСА имеет контракты о доставке экипажей на МКС с двумя компаниями - Boeing и SpaceX. Однако сертификацию НАСА для осуществления миссий по транспортировке астронавтов к МКС прошли только космические корабли SpaceX, так как Boeing в настоящее время не способен доставить людей на станцию из-за неготовности космического корабля CST-100 Starliner и других компонентов миссии, необходимых для ее осуществления.

Согласно контракту SpaceX и НАСА, последний заявленный полёт к МКС на корабле Crew Dragon намечен на март 2023 года. Добавление трёх дополнительных постсертификационных миссий на кораблях SpaceX позволит НАСА восполнить недостающее количество полётов, которые предназначались Boeing.

В управлении отмечали, что НАСА по-прежнему нуждается в двух подрядчиках с целью транспортировки экипажей на МКС для дополнительной уверенности в непрерывной транспортировке астронавтов к станции и обратно на Землю. Там также подчеркнули, что управление настроено чередовать миссии SpaceX и Boeing, как только компании будут способны выполнять условия контракта на равных.

В октябре прошлого года руководитель программы НАСА по коммерческим пилотируемым полетам Стив Стич заявил о планах НАСА добиваться увеличения количества полётов на МКС этими двумя компаниями.

"И SpaceX, и Boeing получили шесть постверификационных миссий полетов на МКС по контракту, всего шесть на две компании. Boeing получил право провести три из них. Сейчас мы знаем, что работа МКС будет продлена на срок позднее 2024 года. Поэтому в данный момент мы ищем способ добавить количество миссий в оба контракта, и в следующие несколько месяцев станет ясно, что будет предпринято на этот счёт (...) Мы хотим, чтобы и SpaceX, и Boeing летали по разу в год", - сказал Стич.

В 2014 году НАСА заключило контракты с Boeing и SpaceX о транспортировке экипажей на международную станцию в рамках программы коммерческой транспортировки экипажей на МКС.

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